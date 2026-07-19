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Haberler Samsunspor Transferde büyük sürpriz! İşte Rick van Drongelen'in yeni adresi

Transferde büyük sürpriz! İşte Rick van Drongelen'in yeni adresi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Samsunspor'da son olarak Hollandalı stoper Rick van Drongelen'in Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos FC'ye transfer olduğu resmen açıklandı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 19:38
Transferde büyük sürpriz! İşte Rick van Drongelen'in yeni adresi

Samsunspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Karadeniz ekibinde Rick van Drongelen'in geleceği büyük merak konusu haline gelirken Hollandalı stoper için resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre futbolcu, Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos FC'ye transfer oldu.

İŞTE SAMSUNSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

2023-2026 yılları arasında takımımızın formasını giyen Rick van Drongelen, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos FC'ye transfer olmuştur.

KULÜPTEN FUTBOLCUYA TEŞEKKÜR MESAJI GELDİ!

Her mücadelede son düdüğe kadar savaştın, Atatürklü Arma'yı gururla taşıdın…

Üç sezon boyunca sahada gösterdiğin tutku, mücadele ve aidiyete ailemizin unutulmaz isimlerinden biri oldun.

Samsun'u ve büyük Samsunspor taraftarını kendi evin gibi benimsedin. Seni sadece başarılı bir futbolcu olarak değil; karakterin, duruşun ve forman için verdiğin mücadeleyle hatırlayacağız.

Gösterdiğin emek, bıraktığın iz ve yaşattığın tüm anılar için teşekkür ederiz Rick.

Bu arma ve bu şehir seni her zaman sevgiyle hatırlayacak.

Yolun hep açık olsun!

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