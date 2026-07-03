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Haberler Samsunspor Samsunspor kaleci Bilal Bayazıt'ı kadrosuna kattı!

Samsunspor kaleci Bilal Bayazıt'ı kadrosuna kattı!

Samsunspor, geçtiğimiz sezon Kayserispor forması giyen kaleci Bilal Bayazıt'ı kadrosuna kattı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 22:05
Samsunspor kaleci Bilal Bayazıt'ı kadrosuna kattı!

Samsunspor, son olarak Kayserispor'da forma giyen kaleci Bilal Bayazıt'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, futbol kariyerine Hollanda'da başlayan Bilal Bayazıt'ın Vitesse altyapısında yetiştiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Altyapı kariyerinin ardından Vitesse'de profesyonel futbol kariyerine adım atan başarılı kaleci, 2021-2022 sezonunda Kayserispor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. Vitesse ve Kayserispor formalarıyla önemli tecrübeler edinen Bilal Bayazıt'ın, kırmızı-beyazlı armamız altında önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz."

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