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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor’dan Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk’e tepki

Samsunspor’dan Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk’e tepki

Samsunspor, sanal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında sarf ettiği ‘bir camiayı temsil etmiyor’ ifadelerine tepki gösterdi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 00:18
Samsunspor’dan Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk’e tepki

Samsunspor, sanal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında sarf ettiği 'bir camiayı temsil etmiyor' ifadelerine tepki gösterdi. Açıklamada, söz konusu ifadelerin yalnızca Yıldırım'a yönelik olmadığı, aynı zamanda Samsunspor camiasını da hedef aldığı belirtilerek, bu söylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk'ün, kulüp başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında sarf ettiği ve 'bir camiayı temsil etmiyor' şeklindeki ifadeleri esefle karşılıyoruz. Bu ifadeler yalnızca başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a değil; 60 yıllık köklü tarihi, büyük taraftar kitlesi ve temsil ettiği değerlerle Türk futbolunun en önemli camialarından biri olan Samsunspor'a yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Hiç kimsenin Samsunspor'un büyüklüğünü, temsil gücünü ve kurumsal kimliğini sorgulama hakkı yoktur. Samsunspor'un temsil ettiği değerler; tarihiyle, mücadelesiyle, taraftarıyla ve Türk futboluna sunduğu katkılarla tartışmasızdır. Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın dile getirdiği görüşler, kulübümüzün ve Türk futbolunun geleceğine ilişkin yapıcı değerlendirmelerdir. Bu görüşlere verilecek karşılık; hakaret, küçümseyici ifadeler ve camiamızı hedef alan söylemler değil, fikir ve sağduyu olmalıdır. Öte yandan, söz konusu ifadelerin Fenerbahçe camiasını temsil etmediğine inanıyor, bu talihsiz açıklamaların yalnızca ilgili kişinin şahsi değerlendirmeleri olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, bundan sonraki süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü adına yapılacak değerlendirmelerde muhatabımızın yalnızca kulüp başkanı Sayın Aziz Yıldırım olacağını ifade ederiz. Kulüpler arasındaki karşılıklı saygıya ve ortak futbol kültürüne zarar verecek yaklaşımların hiçbir camiaya fayda sağlamayacağına inanıyoruz. Samsunspor Kulübü olarak, başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a ve büyük Samsunspor camiasına yönelik bu açıklamaları reddediyor; başkanımızın ve camiamızın yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

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