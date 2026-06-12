CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor Fatih Kaya transferini açıkladı

Samsunspor Fatih Kaya transferini açıkladı

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, SV Wehen Wiesbaden forması giyen forvet oyuncusu Fatih Kaya'yı transfer etti.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 19:08
Samsunspor Fatih Kaya transferini açıkladı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Futbolcunun kariyeri hakkında bilgi verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Fatih Kaya, TSV Klein-Linden, VfB Gießen ve Mainz 05 altyapılarında forma giydikten sonra FC Ingolstadt'a transfer oldu. Profesyonel kariyerindeki yükselişini FC Ingolstadt formasıyla gerçekleştiren başarılı oyuncu, ardından Belçika ekibi VV St. Truiden ve Almanya temsilcisi SV Wehen Wiesbaden'de görev yaptı. Geride kalan sezonda SV Wehen Wiesbaden formasıyla 41 resmi karşılaşmada 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Fatih Kaya, takımının hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri oldu."

G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Can Uzun derken...
G.Saray'da Elias Jelert gelişmesi!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan Ana mulefete yüklendi: Milletin koltuk kavgalarıyla kaybedecek vakti yok
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden!
G.Saray'dan genç yıldızı için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte BKT Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimiz İşte BKT Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimiz 19:13
TBF'den Beşiktaş'a para cezası! TBF'den Beşiktaş'a para cezası! 19:10
Zeynep Sönmez çeyrek finalde veda etti Zeynep Sönmez çeyrek finalde veda etti 18:05
F.Bahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! F.Bahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! 18:27
G.Saray'da Elias Jelert gelişmesi! G.Saray'da Elias Jelert gelişmesi! 19:03
Bahçeşehir Koleji'nde Barac ayrılığı! Bahçeşehir Koleji'nde Barac ayrılığı! 19:08
Daha Eski
Oh Hyeon-gyu'dan maç sonu flaş itiraf! Oh Hyeon-gyu'dan maç sonu flaş itiraf! 10:40
Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden! Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden! 10:48
Bizim Çocuklar'a meşaleli karşılama! Bizim Çocuklar'a meşaleli karşılama! 11:47
Dünya Kupası'nda ilk rakibimiz Avustralya! Dünya Kupası'nda ilk rakibimiz Avustralya! 11:51
Galatasaray'dan dolandırıcılık uyarısı Galatasaray'dan dolandırıcılık uyarısı 12:19
Kasımpaşa yeni transferini açıkladı! Kasımpaşa yeni transferini açıkladı! 13:30