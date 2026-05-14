Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fink'in 4-1 kazandıkları Galatasaray maçı ile ilgili sözleri ise oldukça dikkat çekti.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 19:19
Samsunspor'da Thorsten Fink'ten flaş Galatasaray itirafı!

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, göreve geldikten takımın oynama şeklini "biraz" değiştirdiklerini ve topa daha fazla sahip olan takım haline büründüklerini söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen bir programda teknik direktör Thorsten Fink, Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, futbol direktörü Fuat Çapa, oyuncular Rick Van Drongelen ve Olivier Ntcham, öğrencilerle bir araya geldi.

Konferans öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Fink, Samsun'da futbol anlamında imkanların çok iyi olduğunu gözlemlediğini belirtti.

Samsun ve kulüpteki insanların çok iyi olduğunu dile getiren Fink, "Hem taraftarımız, hem de kulübümüzün imkanları çok iyi. Bu da burada bulunmam için bana ekstra motivasyon sağladı. Ben göreve geldikten sonra takımda küçük değişiklikler yaptık. Oynama şeklimizi biraz değiştirdik. Şimdi topa daha fazla sahip olan takım haline büründük ve çok iyi maçlar çıkardık. Özellikle kendi evimizde oynadığımız karşılaşmalarda bunu başardık." dedi.

Beşiktaş karşısında etkili oyun sergilediklerini vurgulayan Fink, "Trabzonspor'a karşı da çok iyi oyun sergiledik. Ziraat Türkiye Kupası sonucunda penaltılarla rakibimize elenmiş olsak da bence en iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. UEFA Konferans Ligi'nde de iyi maçlar çıkardık. Son olarak Galatasaray karşısında aldığımız çok önemli bir galibiyet vardı ki bence buraya geldikten sonraki en büyük, en önemli galibiyetti. Ancak takımın gelişimi halen devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu sezonun son karşılaşmasına çıkacaklarını hatırlatan Fink, "Sonra transfer sezonu açılmış olacak. Takımı olabildiğince hazır hale getirmeye çalışacağız. Yeni sezonda kesinlikle daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bu şekilde devam edersek, eminim daha fazlasını da başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

