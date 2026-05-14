Musaba’ya veto!

Samsun'un yerel gazetesi Gazete Gerçek'teki habere göre; Samsunspor'dan F.Bahçe'ye serbest kalma bedeli ödenerek giden Musaba için son noktayı Yüksel Yıldırım koydu. Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde kadroda düşünülmediği öne sürülen Musaba'nın geri dönmek için mesaj gönderdiği ancak Başkan Yıldırım'ın veto ettiği ifade edildi.