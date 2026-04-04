Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Hedefimiz kupa

Hedefimiz kupa

Samsunspor’un Alman Teknik Direktörü Thorsten Fink, “Ana hedefimiz Türkiye Kupası’nı kazanıp Avrupa Ligi’ne gitmek” diye umut dağıttı

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Hedefimiz kupa
Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak olan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, HT Spor'a kırmızı-beyazlıları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Samsunspor'a yeni bir enerji getirmek için görevi erkenden devraldığını vurgulayan Alman teknik adam, "Ana hedefimiz Türkiye Kupası'nı alıp Avrupa Ligi'ne gitmek. Favori olmadığımızı biliyoruz ama bu futbol, her şey mümkün. Kazanmak için sonuna kadar savaşacağız" dedi. Karadeniz derbisi olan Trabzonspor maçına özel bir parantez açan Fink, "Bu bizim için bir derbi, büyük bir rakip. Biz Kuzeyin Kralı olmak istiyoruz ve böyle kalmayı hedefliyoruz" diye umut dağıttı.
