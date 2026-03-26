Hedef ilk 5

Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor’un Basın Sözcüsü Suat Çakır, “Kalan 8 maçtaki 24 puana talibiz. Hedefimiz ilk beş takım arasında olmak. Onun için de mücadele edeceğiz” dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Samsunspor'un Basın Sözcüsü Suat Çakır, kalan 8 maçın hepsini kazanmak istediklerini söyledi. Çakır, "Avrupa defterini kapattıktan sonra artık Türkiye Süper Lig ve Türkiye Kupası'na odaklandık. Avrupa'ya gitmek için Türkiye Kupası'nı çok kısa bir hedef olarak görüyoruz.

Çünkü önümüzde sadece 3 maç kaldı. Biz Avrupa'ya gitmeyi çok istiyoruz. Bunu bu sene yaşadık ve Avrupa'da, Türkiye'de ses getirdi Samsunspor. Bunu daha ileriye taşımak istiyoruz" dedi.

24 PUANA TALİBİZ

Çakır, "Kalan 8 maçtaki 24 puana talibiz. Çünkü ligde hedefimiz ilk beş takım arasında olmak. Onun için de mücadele edeceğiz. Bunu yapacak da gücümüz var. Çünkü yeni hocamızla, sakat oyuncularımız iyileştikten sonra bu ışığı görüyoruz. Bunu hocalarımızla, futbol direktörümüzle, başkanımızla konuşuyoruz. 'Neden olmasın?' diyoruz. Konyaspor ve Rizespor maçlarını kayıpsız geçmeliyiz.

Bu hedeflere koşarken mutlaka taraftara çok ihtiyacımız var" dedi.

ÖNCELİĞİMİZ TRABZONSPOR MAÇI

Çakır, Türkiye Kupası'nda ise rakiplerinin Trabzonspor olduğunu hatırlatarak, "Trabzonspor'u geçersek Galatasaray-Gençlerbirliği maçının galibi ile eşleşeceğiz. Umarım hem Süper Lig'deki ilk 5 hedefimiz hem de kupadaki hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ederiz.

Sousa önümüzdeki maçlarda oynamaya başlayacaktır. Ntcham'ın Konyaspor maçına yetiştirmeyi çalışıyoruz.

Satka ülkesinde ameliyat edildi. Jaures Assoumou'nun ise sakatlığı devam ediyor" diye konuştu.

