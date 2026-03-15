Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor-Zecorner Kayserispor maçı CANLI | (Trendyol Süper Lig)

Süper Lig'de 26. hafta maçları devam ediyor. Samsunspor, evinde Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Samsunspor-Zecorner Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 19:55 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 19:56
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında futbolseverleri heyecanlı bir karşılaşma bekliyor. 32 puanla orta sıralarada bulunan Samsunspor, evinde 20 puanla alt sıralarada bulunan Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor. Hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano'ya 3-1 kaybeden Karadeniz temsilcisi ligde moral bulmak isterken; Zecorner Kayerispor ise kazanarak kritik bir üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Samsun 19 Mayıs Stadyum'nda oynanacak mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.

SAMSUNSPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Samsunspor-Zecorner Kayserispor karşılaşması 15 Mart Pazar günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Zeki, Lubomir Satka, Toni Borevkovic, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Yalçın Kayan, Carlo Holse, Elyas Tavşan, Marius Mouandilmadji

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Semih, Brenet, Miguel Cardoso, Furkan, Laszlo Benes, Denis Makarov, Talha Sarıarslan, German Onugha


