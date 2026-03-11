Yüksel Yıldırım: En zor kurayı biz çektik

CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası'nın Avrupa kupalarına katılma konusunda en kısa yol olduğuna dikkati çekerek kupayı kazanmak istediklerini söyledi. En zorlu kurayı kendilerinin çektiğini dile getiren Yıldırım, "Kura, tüm takımlara hayırlı olsun. Bana göre kupanın en zor kurasını Samsunspor çekti." dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 15:54
Yıldırım, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

En zorlu kurayı kendilerinin çektiğini dile getiren Yıldırım, "Kura, tüm takımlara hayırlı olsun. Bana göre kupanın en zor kurasını Samsunspor çekti. Çeyrek finalde Karadeniz derbisi olacak. İyi tarafı evimizde oynayacağız. Trabzonspor, zorlu bir rakip oldu. Onu geçersek Galatasaray'a konuk olacağız. Onun için Samsunspor'un işi zor. Bu sezon tamamen Türkiye Kupası'na odaklandık. Biz zoru seviyoruz. Takımıma güveniyorum. Çeyrek finali ve yarı finali geçerek final oynamak istiyoruz. Avrupa'ya gidişin en kısa yolu Türkiye Kupası'nı kazanmak. Umarım Samsunspor tarihinde ikinci defa kupa finali oynayarak, ilk kez kupayı kazanırız." diye konuştu.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda İspanya ekibi Rayo Vallecano ile mücadele edeceklerini hatırlatan Yıldırım, "Son 16 turundayız. Yarın önemli bir maçımız var. Kazanarak Madrid'e avantajla gitmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilirsek Samsunspor tarihine geçeceğiz. Avrupa'da devamlılık sağlamak için Türkiye Kupası da bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

