Samunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın hayali Şampiyonlar Ligi!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, azalan seyirci sayıları nedeniyle taraftara açık çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelin hep birlikte bu camiayı yeniden organize edelim. Samsunspor artık sadece şehrin değil, bölgenin de kulübü. Son dönemde yaşanan kırgınlıklar malumumuz. Camiayı yeniden birleştirecek, küskünleri stadyuma döndürecek tek bir isim olarak sizlere sesleniyorum" dedi.

Başkan Yıldırım, taraftarın asıl meselesinin başarı değil, mücadele ve birliktelik olduğunu vurguladı. "Sizin derdiniz skor değil. Asıl mesele armanın sahada verdiği mücadele ve tribündeki birlikteliktir. Artık her cümlemin odağında Atatürk'lü arma ve Kırmızı-Beyaz-Siyah renkler olacak. Geçmişteki hatalar geride kalmalı. Taraftarın beklentisi samimi bir kucaklaşma ve camianın yeniden bir araya gelmesi. Biz bunu yapmaya varız. Çünkü bizim bizden başka dostumuz yok" diye konuştu.

Yıldırım, Şampiyonlar Ligi hayalini paylaşarak şöyle devam etti: "Gelin hep birlikte bu büyük rüyayı önümüzdeki 3-5 sene içinde yaşayalım. Sizler beni daha aktif görmek istiyorsanız bu görevi yeniden üstlenmeye hazırım. Kulübe maddi ve manevi katkı vermeye devam edeceğim. Bu Ramazan ayında taraftarın gönlündeki ateşi yeniden yakalım. Geçmişi bir kenara bırakıp yeni bir sayfa açalım. Bu şehir, taraftar ve Atatürk'lü arma, liderliğim etrafında kenetlenmeye hazır. Birlikte başaracağız."

İŞTE O AÇIKLAMA

"Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım olarak Samsunspor Taraftarına Açık Davet:

"Gelin hep birlikte bu camiayı ve kulübü yeni baştan organize edip örnek bir camia ve kulüp olalım..."

Samsunspor artık sadece Samsun şehrinin değil aynı zamanda bölgenin de bir futbol kulübü haline geldi.

Samsunspor sadece bulunduğu bölgenin bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bu bölgenin ve Samsun şehrinin bir kimliği, babadan oğula geçen bir mirası ve milyonlarca insanın haftalık mutluluk kaynağı olan bir futbol kulübüdür.

Son dönemde yaşanan kırgınlıklar, hatalar veya fikir ayrılıkları hepimizin malumudur. Ancak geldiğimiz noktada net bir gerçek var: Camiayı yeniden birleştirecek, küskünleri stadyuma döndürecek ve o eski ruhu canlandıracak tek bir isim olarak sizlere sesleniyorum.

Sizin bizimle derdiniz skor veya sportif başarı değil, Samsunspor taraftarının hiçbir zaman sadece "başarı taraftarı" olmadığını sizlerde bizlerde çok iyi biliyoruz. Sizler ve bizler için asıl mesele, o armanın sahada verdiği mücadele ve tribündeki o eşsiz birlikteliktir. Bizler çok iyi biliyoruz ki sizler her haftayı Samsunspor'un maçıyla planlayan, kazandığında dünyaların sizin olduğu, kaybettiğinde ise tüm bir haftası zehir olan bir büyük camiayız.

İstanbul takımları asla ne bizim ne de sizlerin odak noktası olmuştur.

Bizler sizin kulağınızın ve kalbinizin sadece Samsunspor'da olduğunu çok iyi biliyoruz. Ayrıca benimde sizinde çok iyi biliyor olduğumuz tek bir şey: artık hepiniz benim ağzımdan çıkacak her bir cümlenin odağında sadece hepimizin ortak noktası olan Atatürk'lü Arma ve en sevdiğimiz renkler olan "Kırmızı-Beyaz-Siyah" olmasıdır.

Bu nedenle hepinizin özlemle beklediği tek beklenti: Samimiyet ve Yeni Bir Sayfa...

Bende sizler gibi aynı duygularla aynı şeyleri düşünüyorum. Geçmişte yapılan hatalar, söylenen sözler veya yaşanan gerginlikler artık geride kalmalı. Siz Büyük Samsunspor Taraftarının benden ve İcra Kurulundan beklentisi çok açık ve net:

Samimi bir kucaklaşma; Camianın tüm dinamiklerini yeniden bir araya getirecek, o eski sıcaklığı hissettirecek adımlar atmamızdır. Biz bunu sizlerle yapmaya sonuna kadar varız.

Tüm enerjimizi ve açıklamalarımızı artık sadece kendi kulübümüzün geleceğine ve Samsunspor odaklı gelecek vizyonumuza yöneltmemiz olmalıdır. Çünkü bizim bizden başka dostumuz yok! Biz bize yeteriz...

Gelin hep birlikte yeni bir hayalin peşinde koşalım:

Artık sizlerin hayali de benim hayalim olan "Şampiyonlar Lig"i hayali olsun. Her bir Samsunspor taraftarının uykularını kaçıran o büyük rüyayı hep birlikte önümüzdeki 3-5 sene içinde yaşamanın hayalini yaşayalım.

"Eğer sizlerin ve bizlerin amacı bir ve hedefi ortaksa; sizler bu ordunun başında yeniden güçlü bir komutan olarak beni daha aktif halde görmek istiyorsanız ben de bu görevi yeniden üstlenmeye hazırım diyorum..."

Ben de bu kulübe maddi ve manevi çok şeyler katmaya devam edeceğimi taahhüt ediyorum. O zaman bende diyorum ki şimdi en büyük yatırımı yapma vakti gelmiştir. Gelin bu Mübarek Ramazan'da hep birlikte taraftarın gönlündeki o sönmeye yüz tutmuş ateşi yeniden yakalım. Gelin hep birlikte geçmişi ve gönül kırgınlıklarını bir kenara bırakalım ve tertemiz yeni bir sayfa açalım.

Ben inanmıyorum ki artık bu şehir, bu taraftar ve bu Atatürk'lü Arma sizin desteğinizde benim liderliğimi kenetlenmiş tek bir yumruk halinde yeniden görmeye ve şahlanmaya hazır bekliyor...

Birlikte Başaracağız...

Birlikte Çok Daha Güzeliz..."