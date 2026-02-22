Varsa yoksa galibiyet

Yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde, ilk maçında Konferans Ligi'nde Shkendija zaferini yaşayan Samsunspor, bugün Karagümrük deplasmanında ter dökecek.
22 Şubat 2026 Pazar
