Musaba disiplinde

Samsunspor, izinsiz antrenmana çıkmayan Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba için disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, Musaba'nın görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulüple ilişkisini fiilen kestiği belirtildi.

Musaba'nın kulüpten izin almadan önceki günkü antrenmana katılmadığı vurgulanan açıklamada, teknik direktörlerinin kararı doğrultusunda Türkiye Kupası'ndaki Eyüp maçında görev alması planlanmasına rağmen maç kadrosuna dahil olmayı reddettiği aktarıldı.

Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlallerinin resmi olarak kayıt altına alındığı vurgulandı.