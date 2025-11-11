CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'e Almanya'dan talip çıktı!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'e Almanya'dan talip çıktı!

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis'e Alman ekibinin talip olduğu yazıldı. İşte o takım...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 01:19 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 01:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'e Almanya'dan talip çıktı!

Samsunspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis'e ülkesinden talip çıktı.

52 yaşındaki teknik adamın Bundesliga ekibi Wolfsburg'un hoca adayları listesine eklediği belirtildi.

Alman basınında çıkan haberlerde tecrübeli çalıştırıcının yanı sıra Wolfsburg'un listesinde şu an takım çalıştırmayan Urs Fischer, Tim Walter ve Bruno Labbadia'nın da yer aldığı ifade edildi.

LİGDE VE AVRUPA'DA BAŞARI

Samsunspor, Reis yönetiminde bu sezon oynadığı 12 maçta 6 galibiyet 5 beraberlik ve 1 yenilgi alırken 23 puanla ligin 4. sırasına yerleşti.

Konferans Ligi'nde de mücadele eden kırmızı beyazlılar 3'te 3 yaparak 9 puan 7 averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Reis'ın Samsunspor'da 200 bin Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Thomas Reis, 2016-2019 yılları arasında Wolfsburg U19 takımını çalıştırmıştı.

Lewandowski’den ayrılık açıklaması!
F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü | Şehidimiz var! Türkiye yasa boğuldu: Vatan evlatlarının şehadet haberi ailelerine ulaştırılıyor
A. Efes Bologna’da kayıp!
C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Bahçeşehir Selanik'te galip! Bahçeşehir Selanik'te galip! 00:22
A. Efes Bologna’da kayıp! A. Efes Bologna’da kayıp! 00:20
İngiliz yıldıza hırsız şoku! İngiliz yıldıza hırsız şoku! 00:18
F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! 00:14
Iniesta’ya dolandırıcılık suçlaması! Iniesta’ya dolandırıcılık suçlaması! 23:47
Daha Eski
Lewandowski’den ayrılık açıklaması! Lewandowski’den ayrılık açıklaması! 23:32
Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı! Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı! 23:31
F.Bahçe Beko-M. Tel Aviv maçında taraftarlar Filistin bayrağı açtı F.Bahçe Beko-M. Tel Aviv maçında taraftarlar Filistin bayrağı açtı 22:12
Filenin Efeleri finale yükseldi! Filenin Efeleri finale yükseldi! 20:45
Enes Özdemir altın madalya kazandı Enes Özdemir altın madalya kazandı 20:17
Millilerin Bulgaristan mesaisi sürüyor! Millilerin Bulgaristan mesaisi sürüyor! 20:04