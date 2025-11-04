Rekortmen Samsun

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Samsunspor'un hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde önlenemez yükselişi sürüyor. Kırmızı-beyazlılar sadece evinde değil, deplasmanda da müthiş bir form grafiği çiziyor. Tümosan Konyaspor'u rakip sahada 3-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi puanını 20'ye yükselterek 11. haftayı dördüncü sırada tamamladı. Samsunspor süper deplasman performansıyla taraftarlarını coştururken kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

TARİHE ADINI YAZDIRDI

Karadeniz temsilcisi rakip sahada oynadığı üst üste 7 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmeyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Daha önce dış sahada üst üste en fazla 6 maç kaybetmeme başarısı gösteren Samsun, bu yeni serisiyle hem rekorunu geliştirdi hem de Süper Lig'in en formda deplasman ekiplerinden biri olduğunu kanıtladı. Kırmızı-beyazlılar Trendyol Süper Lig'i üst sıralarda bitirip Avrupa kupalarında mücadeleyi alışkanlık haline getirmeyi hedefliyor. Samsunspor perşembe günü Konferans Ligi'nde Hamrun'u ağırlayacak.

DAHA ÇOK ATABİLİRDİK

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Konyaspor karşısında takımının ilk yarıdaki performansından memnun olduğunu dile getirdi. Alman hoca, "Oyuncularıma bu haftanın zor geçeceğini söylemiştim. Çünkü iki farklı kulvarda üç farklı karşılaşmaya çıkacağız. İlk 20 dakika çok iyi performans gösterdik. Daha fazla gol atabilirdik" diye konuştu.

ROTA HAMRUN'A ÇEVRİLDİ

UEFA Konferans Ligi üçüncü haftasında Malta ekibi Hamrun Spartans'ı ağırlayacak Samsunspor maçın hazırlıklarına başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından taktik çalışma ile antrenman son buldu.