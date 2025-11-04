Musaba kasırgası

Samsunspor'un bu sezonki başarısında en önemli rol oynayan futbolcu Anthony Musaba... Hollandalı kanat oyuncusu süper performansıyla fark yaratırken, otoritelerin de beğenisini kazandı. Trendyol Süper Lig'de 9 maçta forma şansı bulan 24 yaşındaki futbolcu, 2 kez ağları sallarken, 2 de gol pası verdi. Konferans Ligi'nde ise 2 karşılaşmada görev alan Musaba adeta şov yaptı. Avrupa kulvarında 2 gol, 1 asistle oynayan yıldız futbolcu, şimdiden Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Musaba 11 karşılaşmada 4 gol, 3 asistle tam 7 gole katkı sundu. Kırmızı-beyazlı futbolcunun kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.