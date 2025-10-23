CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Süper takım performansı!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Süper takım performansı!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında evinde Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 00:39 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 01:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Süper takım performansı!

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis. karşılaşmayı değerlendirdi. Takımından gurur duyduğunu dile getiren Reis, "Performansımız, süper takım performansı. İlk dakikalardan itibaren çok iyi oynadık. Ofansif anlamda çok agresiftik. Defansif olarak da iyiydik. Rakibe 1 net pozisyon verdik. Onu da değerlendiremediler. Sonrasında ise maçın geri kalanında pozisyon vermedik. Maçın kontrolü bizdeydi. Takımımla gurur duyuyorum. Birkaç hafta önceye kadar biraz eleştirilmiştik. Geçen senenin performansı aranıyordu. Son haftalardaki performans ile bu görüşler değişti. Takıma yeni katılan oyuncular entegre oldular. Tüm oyuncular forma savaşı veriyor. İlk 11'e girmek için tüm oyuncularım çok çalışıyor. Bu mantaliteyi korumak, performansımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bugün gösterdiğimiz performansa baktığımızda takım halinde çok iyi iş çıkarttık. Takımımızın başarısının sırrı ise kesinlikle çok çalışmak. Konferans Ligi'ndeki hedefimiz bir sonraki karşılaşmayı da kazanmak. Şu anda iyi bir pozisyondayız. Bunu sürdürmek istiyoruz. Aynı zamanda gelişmek istiyoruz. Her maç çok zor. 2 hafta sonra Avrupa'da oynayacağımız maçta da bugünkü performansı göstermek zorundayız. Sonuç olarak 6 puanda şu anda üst turlara çıkmak için yeterli değil. Bu tür başarılı sonuçlar aldığında hatalar olabiliyor. Ben de hata yapmak istemiyorum. Bu performanstan zevk alıp, devam etmemiz lazım. Pazartesi de lig maçımız var. Aynı mantalite ile devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı!
Samsunspor Avrupa'da durdurulamıyor!
DİĞER
Avrupa'da Türk haftası! UEFA ülke puanı alev aldı...
Üst düzey atamalar Resmî Gazete’de: Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal Atandı
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! 00:23
İşte Avrupa Ligi'nde 3. haftanın sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde 3. haftanın sonuçları! 00:15
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 00:07
"F.Bahçe üstünlüğünü ustaca korudu" "F.Bahçe üstünlüğünü ustaca korudu" 23:47
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 23:14
Hoeness: Atmosfer takıma yansıdı Hoeness: Atmosfer takıma yansıdı 22:43
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları İşte F.Bahçe'nin kalan maçları 22:27
Oosterwolde: Stoper oynamak istiyorum! Oosterwolde: Stoper oynamak istiyorum! 22:23
Brown: Sürekli oynamak istiyorum Brown: Sürekli oynamak istiyorum 22:16
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması 22:15
Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! 22:11
Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar 22:06