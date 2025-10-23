Samsunspor-Dinamo Kiev MAÇI CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi canlı maç izle

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Turnuvaya Legia Varşova karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle mükemmel bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, Thomas Reis yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini elde ederek ligde avantajlı bir konuma gelmek istiyor.

Ukrayna temsilici ise ilk maçında Crystal Palace'a 2-0 mağlup olmuştu.

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ...

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil, Musaba, Marius

Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavayev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Rubchynskyi, Mykhailenko, Buyalskiy, Voloshyn, Ogundana, Guerrero

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında oynanan Samsunspor-Dinamo Kiev maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başladı.

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor-Dinamo Kiev maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI CANLI İZLE

SAMSUNSPOR'DA HEDEF GALİBİYET

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda Musaba'nın ayağından kazandığı golle 1-0 mağlup etti.

SAMSNSUNSPOR FİKSTÜRÜ

Grup aşamasına 3 puan ile başlayan Samsunspor fikstürü, Dinoma Kiev maçının ardından AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) olarak devam edecek.

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI HAKEMİ

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 23 Ekim Perşembe günü Samsunspor'un Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ettiği maçı İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetiyor.