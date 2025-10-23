CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Samsunspor Samsunspor-Dinamo Kiev MAÇI CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi canlı maç izle

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Samsunspor ile Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor. Turnuvaya 1-0'lık Legia Varşova galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlılar, Thomas Reis yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Temsilcimizin karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 21:50
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Turnuvaya Legia Varşova karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle mükemmel bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, Thomas Reis yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini elde ederek ligde avantajlı bir konuma gelmek istiyor.

Ukrayna temsilici ise ilk maçında Crystal Palace'a 2-0 mağlup olmuştu.

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil, Musaba, Marius

Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavayev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Rubchynskyi, Mykhailenko, Buyalskiy, Voloshyn, Ogundana, Guerrero

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında oynanan Samsunspor-Dinamo Kiev maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başladı.

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor-Dinamo Kiev maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI CANLI İZLE

SAMSUNSPOR'DA HEDEF GALİBİYET

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda Musaba'nın ayağından kazandığı golle 1-0 mağlup etti.

SAMSNSUNSPOR FİKSTÜRÜ

Grup aşamasına 3 puan ile başlayan Samsunspor fikstürü, Dinoma Kiev maçının ardından AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) olarak devam edecek.

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI HAKEMİ

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 23 Ekim Perşembe günü Samsunspor'un Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ettiği maçı İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetiyor.

