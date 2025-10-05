CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Samsunspor Yüksel Yıldırım: İnşallah maçın skoruna hakem veya VAR etki etmemiştir

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “İnşallah maçın skoruna hakem veya VAR kararı etki etmemiştir. Hakem iki kere VAR’a gitti anlamadık. Bizim ekranda gördüğümüzde golden önce topun ele vuruşu var Fenerbahçeli oyuncunun. Yayıncı kuruluş bunu bir kere gösterdi” dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 23:38
Süper Lig'in 8'inci haftasında Samsunspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, "Güzel bir mücadele oldu bu akşam. İki takım da yorgundu. Perşembe günü Avrupa kupalarında iki takım da bu maça galibiyet alarak gelmişti. Bu maçtan galip ayrılmayı istiyorduk. İyi bir mücadele oldu ve berabere bitti. Maçın geneline baktığımızda bir tık daha pozisyon bulan, galibiyete yakın taraf gibi gözüktük. İnşallah maçın skoruna hakem veya VAR kararı etki etmemiştir. Hakem iki kere VAR'a gitti anlamadık. Bizim ekranda gördüğümüzde golden önce topun ele vuruşu var Fenerbahçeli oyuncunun. Yayıncı kuruluş bunu bir kere gösterdi. Başka açılardan gösterebilirdi fakat göstermedi. Pozisyonu tam göremediğimiz için bir şey diyemiyoruz. Hakem çok bekledi VAR da sonra çağırıldı. Ne konuşuldu onu bilmiyoruz. VAR'ın ofsayt için hakem çağırdığını ilk defa görüyorum ama öğreneceğiz. Bütün televizyon kanallarında diğer hakem hocalarımız yorum yapacaktır. Esas ikinci pozisyonda top koluna vurdu. Omuz dendi ama biz televizyonda gördük. Topun vurduğu yer formasının kolunun bittiği yer omuz değil kolunun altı. Fenerbahçe de zaman zaman iyi oynadı. Takımımız yorgundu ama direndi. Futbolcularımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. 1 puan 1 puandır. Fenerbahçe ile olan beraberlik serisi bozulmadı. Hayırlısı diyelim" diye konuştu.

