Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Maçın ilk 15 dakikası...

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Legia Varşova'ya konuk olacakları maçın öncesinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 21:18
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, Legia Varşova'ya konuk oluyor. Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Thomas Reis, mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın erken dakikalarının önemini işaret eden başarılı çalıştırıcı, "Maçın ilk 15 dakikasına çok dikkat etmemiz gerekecek. Çok iyi ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Legia Varşova'nın bize vereceği o boşluklardan da faydalanmaya çalışacağız." dedi.

