Hedef Konferans

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Konferans Ligi'nde Perşembe deplasmandaki L.Varşova maçı ile ilgili konuştu. Alman çalıştırıcı, "Geçen sezon bu noktaya gelebilmek için çok iyi performans sergiledik. Geldikten sonra da takım olarak Avrupa'da güzel işler yapmak, iyi performans göstermek istiyoruz. G.Saray ve F.Bahçe'nin yanı sıra Trabzonspor da 42 milyon euro'nun üzerinde transfer bütçesi ayırdı. Bu rakam bütçemizin oldukça üzerinde. Buna rağmen yaptığımız transferlerle çok iyi mantalite ve güçlü bir felsefe ortaya koymak istiyoruz. Bunu oyunumuza ve sahaya yansıtmayı hedefliyoruz" diye umut dağıttı.