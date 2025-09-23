Samsun son anda

Geçen sezon harika bir performansla sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden Samsunspor, Karagümrük galibiyetiyle 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. İlk iki maçını kazandıktan sonra duraklama dönemine giren kırmızı-beyazlılar, Karagümrük karşısında geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı. Bu gol bu sezon Samsunspor'un ortaya koyduğu direnci ve isteği gözler önüne seriyor. Karadeniz ekibi son 10 dakikada sahadan istediğini almayı başarıyor.

SON 10 DAKİKADA 5 PUAN GELDİ

İLK olarak ikinci haftada oynanan ve 1-0 kazanılan Kocaelispor mücadelesinde 82. dakikada Jovanovic'in kendi kalesine attığı golle 3 puana uzanan Samsunspor, bir sonraki hafta ise 88'de Mouandilmadji'nin kaydettiği golle Trabzonspor deplasmanından puanla dönmüştü. Son olarak önceki gün uzatmalarda Musaba'nın şık golü ile Karagümrük engelini aşan kırmızı beyazlılar, son 10 dakika bulduğu gollerle 5 puan toplamış oldu. Samsunspor ayrıca 3 galibiyetini de ligin yeni takımlarına karşı aldı.

ALİ GÜMEN