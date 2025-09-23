CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsun son anda

Samsun son anda

Karagümrük’ü uzatmalarda Musaba’nın golüyle yenen Samsunspor, Kocaelispor’u da 82’de bulduğu golle yenmişti. Karadeniz temsilcisi, Trabzonspor’dan da 88’de Mouandilmadji’nin golüyle puan almıştı

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsun son anda

Geçen sezon harika bir performansla sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden Samsunspor, Karagümrük galibiyetiyle 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. İlk iki maçını kazandıktan sonra duraklama dönemine giren kırmızı-beyazlılar, Karagümrük karşısında geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı. Bu gol bu sezon Samsunspor'un ortaya koyduğu direnci ve isteği gözler önüne seriyor. Karadeniz ekibi son 10 dakikada sahadan istediğini almayı başarıyor.

SON 10 DAKİKADA 5 PUAN GELDİ

İLK olarak ikinci haftada oynanan ve 1-0 kazanılan Kocaelispor mücadelesinde 82. dakikada Jovanovic'in kendi kalesine attığı golle 3 puana uzanan Samsunspor, bir sonraki hafta ise 88'de Mouandilmadji'nin kaydettiği golle Trabzonspor deplasmanından puanla dönmüştü. Son olarak önceki gün uzatmalarda Musaba'nın şık golü ile Karagümrük engelini aşan kırmızı beyazlılar, son 10 dakika bulduğu gollerle 5 puan toplamış oldu. Samsunspor ayrıca 3 galibiyetini de ligin yeni takımlarına karşı aldı.

ALİ GÜMEN

F.Bahçe revizyona gidiyor!
Buruk'tan Osimhen açıklaması!
DİĞER
Yunus Akgün, Süper Lig'de istatistikleri alt üst etti! Konyaspor maçında damga vurdu...
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"
Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması!
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ballon D'or'u kim aldı? | 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi kim? Ballon D'or'u kim aldı? | 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi kim? 07:47
Ballon d'Or ödülü Dembele'nin! Ballon d'Or ödülü Dembele'nin! 00:29
Buruk'tan Osimhen açıklaması! Buruk'tan Osimhen açıklaması! 00:28
Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması! Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması! 00:28
Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! 00:28
Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! 00:28
Daha Eski
Mourinho’dan F.Bahçe seçimi açıklaması! Mourinho’dan F.Bahçe seçimi açıklaması! 00:28
Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'! Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'! 00:28
F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi... F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi... 00:28
Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! 00:28
Banza resmen Al Jazira'da! Banza resmen Al Jazira'da! 00:28
Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! 00:28