Zeki Yavru seferberliği

Zeki Yavru'nun takım için önemli bir karakter olduğunu vurgulayan Bilen, "Durumunu doktorlarımız ve sağlık ekibimiz yakından takip ediyor. Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyorlar, hazır hale gelmezse Karagümrük karşılaşmasında sahada olabileceğini belirtiyorlar. Zeki de bu süreçte çok istekli, bir an önce takıma dönmek istiyor. Onun bu isteği ve kararlılığı bizi de sevindiriyor" dedi. Bilen, Antalyaspor karşısında istedikleri oyunu yansıtamadıklarını ifade ederek "Alışageldiğimiz oyun temposunun dışında bir maç oynadık. Puan kaybımıza sebep olan birçok faktör sayılabilir ama hiçbirini bahane olarak öne süremeyiz" diye konuştu.