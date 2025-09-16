CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Samsunspor Zeki Yavru seferberliği

Zeki Yavru seferberliği

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kaptan Zeki Yavru'nun sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Zeki Yavru seferberliği
Zeki Yavru'nun takım için önemli bir karakter olduğunu vurgulayan Bilen, "Durumunu doktorlarımız ve sağlık ekibimiz yakından takip ediyor. Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyorlar, hazır hale gelmezse Karagümrük karşılaşmasında sahada olabileceğini belirtiyorlar. Zeki de bu süreçte çok istekli, bir an önce takıma dönmek istiyor. Onun bu isteği ve kararlılığı bizi de sevindiriyor" dedi. Bilen, Antalyaspor karşısında istedikleri oyunu yansıtamadıklarını ifade ederek "Alışageldiğimiz oyun temposunun dışında bir maç oynadık. Puan kaybımıza sebep olan birçok faktör sayılabilir ama hiçbirini bahane olarak öne süremeyiz" diye konuştu.
