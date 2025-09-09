CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Durosinmi atağı

Durosinmi atağı

Milik ve Bakambu’dan vazgeçen Samsunspor, Çekya ekibi Viktoria Plzen’de oynayan 22 yaşındaki Nijeryalı santrforu Rafiu Durosinmi için harekete geçti

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Durosinmi atağı

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Samsunspor, transferin kapanmasına sayılı günler kala santrfor takviyesi için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. R.Betis'ten Bakambu ve Juventus'ta Milik'ten vazgeçen kırmızı-şimşekler, Çekya ekibi Viktoria Plzen'de forma giyen ve kontratının son yılına giren 22 yaşındaki Nijeryalı golcü Rafiu Durosinmi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu sezon 10 maçta ligde 2, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2 kez ağları havalandırıp toplam 4 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçen sezon ise 22 karşılaş

F.Bahçe'ye Uruguaylı orta saha!
REKLAM - Idefix
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'in yıldızları konuştu! "Kalbinin sesini dinle"
Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine dron saldırısı: Yangın çıktı!
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi!
G.Saray'a İsveçli genç yetenek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Danimarka deplasmanda doludizgin! Danimarka deplasmanda doludizgin! 00:06
Hırvatistan farklı kazandı! Hırvatistan farklı kazandı! 00:06
İtalya 90+1'de galip! İtalya 90+1'de galip! 00:06
Danimarka deplasmanda doludizgin! Danimarka deplasmanda doludizgin! 00:06
Hırvatistan farklı kazandı! Hırvatistan farklı kazandı! 00:04
İtalya 90+1'de galip! İtalya 90+1'de galip! 23:53
Daha Eski
Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması! Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması! 23:47
F.Bahçe'de Tedesco gelişmesi! F.Bahçe'de Tedesco gelişmesi! 23:47
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 23:47
G.Saray'a İsveçli genç yetenek! G.Saray'a İsveçli genç yetenek! 23:47
Fırtına'ya Onana müjdesi! F.Bahçe maçında... Fırtına'ya Onana müjdesi! F.Bahçe maçında... 23:47
Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı! Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı! 23:47