Durosinmi atağı

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Samsunspor, transferin kapanmasına sayılı günler kala santrfor takviyesi için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. R.Betis'ten Bakambu ve Juventus'ta Milik'ten vazgeçen kırmızı-şimşekler, Çekya ekibi Viktoria Plzen'de forma giyen ve kontratının son yılına giren 22 yaşındaki Nijeryalı golcü Rafiu Durosinmi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu sezon 10 maçta ligde 2, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2 kez ağları havalandırıp toplam 4 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçen sezon ise 22 karşılaş