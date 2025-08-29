Kırmızı-beyaz karnaval

27 yıl sonra Samsun'da Avrupa kupası maçına çıkan Samsunspor'da taraftarlar, tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Kapalı gişe oynanan Panathinaikos maçı için stada akın eden kırmız-beyazlı taraftarlarımız, tribünlerde UEFA'nın engellemelerine rağmen görsel bir şölen sundu. Futbolseverlerimizin, Güney tribününde yapmak istediği Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi görseli ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi gözleri koreografisine, UEFA yetkilileri tarafından izin verilmedi. Buna rağmen taraftarımız, Batı tribününde dev bir bayrak açtı. Kırmızı-beyaz renklere sahip Samsunspor bayrağı, karşılaşma öncesinde muhteşem bir görüntü oluşturdu.