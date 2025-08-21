CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Samsunspor Panathinaikos-Samsunspor maçı canlı | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Panathinaikos-Samsunspor maçı canlı | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Yunanistan'da oynanan ilk karşılaşmada hata yapmak istemeyen kırmızı-beyazlılar, rövanş karşılaşması öncesi tur umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor. Panathinaikos-Samsunspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 20:55 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 21:12
Panathinaikos-Samsunspor maçı canlı | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Panathinaikos-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda heyecan dorukta! Temsilcimiz Samsunspor, Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. İlk mücadele Atina'da oynanıyor ve kırmızı-beyazlı ekip sahadan avantajlı bir skorla ayrılarak rövanşa umutlu çıkmayı hedefliyor. Avrupa sahnesine 27 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsunspor, Thomas Reis yönetiminde hem tecrübeli isimleriyle hem de yeni transferleriyle dikkat çekiyor.

PANATHINAIKOS-SAMSUNSPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

PANATHINAIKOS-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Panathinaikos-Samsunspor maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başladı.

PANATHINAIKOS-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Panathinaikos-Samsunspor maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

PANATHINAIKOS-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Swiderski, Pellistri

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Dimata, Mouandilmadji

SAMSUNSPOR, 27 YIL SONRA AVRUPA SAHNESİNE ÇIKTI

Samsunspor, 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oldu. Kırmızı-beyazlılar ilk uluslararası deneyimini 1987-1988 yılında Balkan Kupası'nı kazanarak yaşadı. UEFA organizasyonunda ilk mücadelesini ise 1997-1998'de İntertoto Kupası'nda verdi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK RANDEVU

Samsunspor ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geldi. 321 Samsunspor taraftarı tribünde kendilerine ayrılan yerde maçı izledi.

SAMSUNSPOR'DA 2 OYUNCU SAKAT

Samsunspor'da Panathinaikos karşılaşması öncesi sakatlıkları bulunan Carlo Holse ve Anthony Musaba ile statü gereği yeni transfer Afonzo Souza oynayamadı. Panathinaikos'ta ise sakatlıkları bulunan Filip Duricic ve Tin Jedvaj karşılaşmada yer almadı.

