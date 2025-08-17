Posiadala’dan 5 aylık imza

Samsunspor kadrosunu güçlendirmek için transferde vites artırdı. Sousa ve Borevkovic'i renklerine katan kırmızı-beyazlılar, kaleci Albert Posiadala'yı 5 aylığına kiralık olarak transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz Polonyalı kaleci Albert Posiadala'yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı! Hoş geldin Albert!" ifadeleri kullanıldı.
