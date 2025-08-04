Samsunspor’un muhtemel rakipleri belli oldu!

Samsunspor'un Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, bu turda Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos arasındaki eşleşmenin galibi, Midtjylland ile Fredrikstad'ın karşılaşmasından galip çıkan takım, FCSB ile Drita arasındaki mücadelenin galibi veya Lech Poznan ile Kızılyıldız arasında oynanacak maçın mağlubu ile karşı karşıya gelecek.