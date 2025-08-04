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Haberler Samsunspor Samsunspor’un muhtemel rakipleri belli oldu!

Samsunspor’un muhtemel rakipleri belli oldu!

Samsunspor’un Avrupa Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 09:53 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 10:37
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Samsunspor’un muhtemel rakipleri belli oldu!

Samsunspor'un Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, bu turda Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos arasındaki eşleşmenin galibi, Midtjylland ile Fredrikstad'ın karşılaşmasından galip çıkan takım, FCSB ile Drita arasındaki mücadelenin galibi veya Lech Poznan ile Kızılyıldız arasında oynanacak maçın mağlubu ile karşı karşıya gelecek.

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