Avrupa heyecanı bugün

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Süper Lig'de 3. olarak Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazanan Samsunspor'un muhtemel rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde, Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak. Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılacak.

Samsunspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri arasında Beşiktaş'ı eleyen Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar, Portekiz'in güçlü temsilcisi Braga, Yunanistan'dan Panathinaikos, PAOK, geçen sezon Galatasaray'ı eleyen İsviçre'den Young Boys gibi takımlar bulunuyor.