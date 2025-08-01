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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor 1-0 USL Dunkerque (MAÇ SONUCU ÖZET)

Samsunspor 1-0 USL Dunkerque (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hazırlık maçında sahasında Fransa 2. Lig ekiplerinden USL Dunkerque'ü 1-0 yendi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 22:15
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Samsunspor 1-0 USL Dunkerque (MAÇ SONUCU ÖZET)

Samsunspor, sezonun son hazırlık maçını sahasında kulübün sahibi Yüksel Yıldırım'ın diğer takımı USL Dunkerque ile karşılaşarak yaptı. Samsunspor maça; Okan Kocuk, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Zeki Yavru, Logi Tomasson, Antoine Makumbou, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Anthony Musaba, Emre Kılınç ve Marius Mouandilmadji 11'i ile çıktı. Rakip Dunkerque ise Mathys Niflore, Allan Linguet, Abner Felipe, Geoffrey Kondo, Vincent Sasso, Thena Massock, Enzo Bardeli, Anto Sekongo, Aristide Zossou, Gessime Yassine ve Kay Tejan 11'i mücadeleye başladı. Maçta Erdem Mertoğlu, Coşkun Yalçın ve Musa Çetindemir hakem üçlüsü görev yaptı.

30. dakikada Emre Kılınç'ın rakip sahaya taşıdığı topta oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Musaba'nın şutu filelerle buluştu. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmazken, Samsunspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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