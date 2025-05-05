Avrupa aşkına

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Avrupa potası için mücadele eden iki takım; Samsunspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. 19 Mayıs Stadı'ndaki maça ev sahibi ekip çok hızlı başladı ve 4'üncü dakikada Dimata'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kalan 41 dakikalık dilimde iki takım da net fırsatlardan yararlanamayınca ilk yarı ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya Eyüp, iki hamle ile başladı ancak bunlar da sonuç vermedi ve 61'de Dimata kendisinin ve takımının ikinci golüne imzayı attı.

THIAM KAÇIRDI

Oyunda Eyüp bu dakikadan sonra üstünlüğü eline aldı, bunun sonucunda da 73'te penaltı kazandı. Topun başına geçen Thiam, meşin yuvarlağı üstten dışarı attı. 66'da oyuna giren Marius Mouandilmadji, 90+5'te maçın skorunu ilan etti: 3-0. Bu galibiyetle Samsunspor puanını 57'ye çıkardı ve Avrupa kupaları için büyük bir avantaj elde etti. Samsun üst üste ikinci galibiyetini, Eyüp ise üst üste 3. Yenilgisini aldı.

3 DEĞİŞİKLİK

Eyüp'de teknik direktör Turan, G.Saray karşısında ilk 11'e göre dün 3 oyuncuyu değiştirdi. Genç çalıştırıcı, Umut, Emre Mor ve Emre Akbaba'yı kesti, yerlerine ise Caner, Tayfur ve de Halil'e şans verdi.

KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Eyüpspor galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Bizim için sezonun en önemli maçlarından biriydi. Avrupa kupaları için oynayan direkt rakibimizi yenmemiz gerekiyordu. Bunu da başardık. Bu maçta kazanmak çok önemliydi. Çünkü önümüzdeki hafta 'bay' geçeceğiz ve puan farkı açısından çok önemli bir galibiyet oldu. Avrupa için son haftaya kadar mücadele edeceğiz."

ŞEHİR VE CAMİA KENETLENDİ

Samsunsporlu oyuncu Celil Yüksel, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Topu kendisinde isteyen ve oyun kuran bir takım Eyüpspor. Zaman zaman iyi savunduk. Zaman zaman boşluk bıraktık ve golleri atmayı da bildik. Artık son maçalara geldik. Bunların telafisi yok. Şehir ve camia Avrupa için kenetlendi. Üç puanı aldık. Çok mutluyuz. İnşallah yolun sonu Avrupa olur. Biz de bunun hayaliyle yaşıyoruz" dedi.