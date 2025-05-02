Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de son döneme girilirken, bir televizyonda katıldığı spor programında Avrupa kupaları için iddialı konuştu. Başkan Yıldırım, sezon başında Avrupa hedeflerinin olmadığını ancak gelişen performansla bu hedefin doğduğunu vurgulayarak, "Bir şehrin rüyası bu. Bundan sonraki her maç bizim için bir final maçı. Avrupa'ya gitmek için maç maç bakıyoruz. Önümüzde çok önemli bir Eyüpspor maçı var. Yani bu Avrupa biletinin belki yüzde altmışını garanti edecek gibi" ifadelerini kullandı.

HER MAÇA 3 PUAN İÇİN ÇIKACAĞIZ

Yüksel Yıldırım, kalan maçları kazanmak istediklerini belirterek şunları söyledi: "Bu hafta F.Bahçe-Beşiktaş maçı bizi etkiliyor. Rakiplerimiz önemli maçlar oynayacak. Biz de ligde kalma mücadelesi verenlerle oynayacağız. Tüm maçlar zor sonuçta ama söyleyeceğim bir şey var; Samsunspor her maça galibiyet için çıkacak. Hedefimiz tamamen Avrupa odaklı. 6. haftadan itibaren Samsunspor ilk dörtte, demek ki tesadüf değilmiş. Bu bir çalışmanın ürünü."

HIRSLI ÇALIŞMA

Samsunspor, Pazar günü sahasında oynayacağı kritik Eyüpspor karşılaşması hazırlıklarını, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği parkurlu ısınma, rondo, yarı sahada oyun, kenar orta ve şut çalışmalarıyla sürdürdü. Nuri Asan Tesisleri'ndeki çalışmalarda futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.