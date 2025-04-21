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Haberler Samsunspor Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 19:58
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Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor.

Alanya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf, Cordova, Vilhena, Ui-jo

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Tait, Emre, Holse, Ntcham, Dimata, Mouandilmadji

CORENDON ALANYASPOR - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor - Reeder Samsunspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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