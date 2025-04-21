Corendon Alanyaspor 1-0 Reeder Samsunspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u ağırladı. Avrupa bileti için sezonun son haftalarında vites arttıracağının sinyalini veren Karadeniz ekibi, deplasmanda 1-0 kaybederek farkı açma fırsatını tepti.

Ev sahibi ekibin golü 9. dakikada Yusuf Özdemir'den geldi.

Samsunspor ise 55. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan Holse ile yararlanamadı ve skoru eşitleme şansını kaçırdı.

Bu sonuç ile birlikte 34 puana yükselerek Bodrum FK'yı geride bırakan Corendon Alanyaspor, küme düşme hattından averaj ile sıyrıldı.