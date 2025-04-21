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Haberler Samsunspor Corendon Alanyaspor 1-0 Reeder Samsunspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Corendon Alanyaspor 1-0 Reeder Samsunspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 19:58 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 22:03
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Corendon Alanyaspor 1-0 Reeder Samsunspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u ağırladı. Avrupa bileti için sezonun son haftalarında vites arttıracağının sinyalini veren Karadeniz ekibi, deplasmanda 1-0 kaybederek farkı açma fırsatını tepti.

Ev sahibi ekibin golü 9. dakikada Yusuf Özdemir'den geldi.

Samsunspor ise 55. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan Holse ile yararlanamadı ve skoru eşitleme şansını kaçırdı.

Bu sonuç ile birlikte 34 puana yükselerek Bodrum FK'yı geride bırakan Corendon Alanyaspor, küme düşme hattından averaj ile sıyrıldı.

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