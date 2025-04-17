Soumano bombası

SÜPER Lig'de yeni sezonda da büyük hedefler peşinde koşacak Samsunspor'da iki dönemlik transfer yasağının bitmesinin ardından transfer çalışmaları daha önceden başlamıştı. Samsunspor yönetimi, iç ve dış transferde temaslarını sürdürürken, Africafoot internet sitesinden transfer bombası geldi. Africafoot internet sitesinin haberine göre; hücum hattına oyuncu arayan kırmızı şimşekler, Fransa Ligue 2 ekiplerinden FC Lorient'te forma giyen 24 yaşındaki Senegalli santrfor Sambou Soumano'yu radarına aldı.

YÖNETİMDEN FRANSA ÇIKARMASI

LOİRENT ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan genç santrfor için girişimlere başlayan kırmızı beyazlı yönetimin, kulüp ve oyuncu tarafında önemli bir mesafe kat ettiği belirtildi. Öte yandan Africafoot haberinde, Soumano ile Karadeniz ekibinin yanı sıra Belçika'dan Cercle Brugge kulübünün de ilgilendiği öne sürüldü. Dakar doğumlu, 1.82 boyundaki forvet, Fransa Ligue 2'de boy gösterdiği 28 karşılaşmada 10 gol, 3 asist katkısı sağlarken, toplamda ise 30 maçta 10 gol, 4 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ÜÇÜNCÜLÜK ZOR

AVRUPA kupalarına katılma mücadelesi veren Samsunspor, son 7 maçta sadece 1 galibiyet alarak üçüncülük şansını zora soktu. Ligin ilk yarısında 2 puan ortalaması yakalayan Samsunspor, ikinci devrede ise 1.25 puanda kaldı ve rakiplerinin kendisine yaklaşma fırsatı sağladı.