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Haberler Samsunspor Kazanacağız

Kazanacağız

“G.Saray’ı yenmeye çıkacağız. Onlar kendi göbeğini kesecek. Ben de önümdeki 3 maçı kazanarak 9 puan istiyorum. Ligi 3. bitirirsek, inanılmaz mutlu olacağım.”

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Kazanacağız

Trendyol Süper Lig'de Cuma günü lider Galatasaray'ı ağırlayacak olan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında iddialı açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, "Beşiktaş'ın maçı eksik, kazanırlarsa averajla üstümüze çıkacaklar. Bundan sonra gerçek lig başlıyor. Biz herkesi yenmek istiyoruz. Galatasaray'ı yenmeye çıkacağız. Onlar kendi göbeğini kesecek. Ben de önümdeki üç maçı kazanarak 9 puan istiyorum. Üçüncülük için bu lazım. Yapamazsam, dördüncü olmak isterim" diye konuştu.

FENERBAHÇE'NİN YAPAMADIĞINI

Bu sezon Fenerbahçe'nin G.Saray karşısında kazanamadığını hatırlatan Yüksel Yıldırım, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguladı: "Ekstra prim Galatasaray maçında vermeyeceğim. Fenerbahçe maçında da ekstra prim vermedim. Galatasaray'ın stadında yenildik, hakem hataları oldu. İnşallah bu kez olmaz. Fenerbahçe'nin yapamadığını yapmak ve Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Üçüncü bitirirsek, inanılmaz mutlu olacağım. Cuma günü büyük taraftarımız, takıma sahip çıksın ve tek ses, tek nefes olalım."

F.BAHÇE ŞAMPİYON OLSUN RAHATLAYALIM

"Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım! Ali Koç şampiyon olmadan, Türkiye'de huzur olamayacak. F.Bahçeliler çıldırmış, haklılar! 11 yıl büyük bir zaman! Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali yüksek ama önümüzdeki sene aynı şeyler devam edecek. Ortamın yumuşaması için bu olmalı."

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