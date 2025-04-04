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Haberler Samsunspor Çifte standart

Çifte standart

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, yabancı hakem talebinde bulunanların haklı olabileceğini söyledi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 06:50
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Çifte standart

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, yabancı hakem talebinde bulunanların haklı olabileceğini söyledi. Reis, "Bizim F.Bahçe maçının hakemi de Cihan Aydın'dı. Derbide Osimhen hakeme elle dokundu ve kart görmedi. Bizim oyuncumuz da F.Bahçe maçında ona dokunmuştu hatta daha hafif olmasına rağmen sarı gördü. Büyük takımlara ayrıcalıklı davranılıyor demek istemiyorum ama bazı takımların arasındaki fark diyebilirim. Sonuç olarak aynı hakemdi. Osimhen'in temasının bence Marius'tan daha sert olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bazı insanlar yabancı hakem talebinde bulunuyor ve haklı olabilirler. Umarım gelecekte bu tür kararlar adil bir şekilde verilir" diye konuştu.

REİS'TEN UYARILAR

Thomas Reis, yarın deplasmanda Antalyaspor'la oynayacakları kritik maç için de takıma uyarılarda bulundu. Alman hoca, evlerindeki Kasımpaşa yenilgisini hatırlatarak daha çok mücadele etmelerini gerektiğinin altını çizdi.

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