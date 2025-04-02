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Haberler Samsunspor Avrupa'ya gideceğiz

Avrupa'ya gideceğiz

K.Paşa’ya evinde yenilen 3. sıradaki Samsunspor’un Başkan Vekili Veysel Bilen, “Önümüzdeki her günü çok iyi değerlendirip, Avrupa kupaları hedefimizi inşallah gerçekleştireceğiz” dedi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Avrupa'ya gideceğiz

Avrupa kupalarını hedefleyen Samsunspor'da Ramazan bayramı nedeniyle yapılan bayramlaşma programında Başkan Vekili Veysel Bilen, iddialı konuştu. Birlik ve beraberlik içinde bayramı kutladıklarının altını çizen Veysel Bilen, "Bizim 12'nci adam olarak destekçimiz olan, her daim yanımızda olan sevgili taraftarlarımız, sponsor firmalarımız ve bizimle bayramlaşmaya gelen tüm vatandaşlarımızla birlikte olmaktan şahsım ve kulübüm adına son derece memnun olduğumuzu ifade ederek saygıyla selamlıyorum" dedi.

TARAFTAR GÜCÜYLE AVRUPA'YA

Kasımpaşa mağlubiyetine çok üzüldüklerini ve bu yenilgiyi Antalya'da telafi etmek istediklerini vurgulayan Bilen, "Samsunspor bu sene taraftarlarımızdan aldığı güçle, başkanımızın madde ve manevi destekleri ile Avrupa yolunda başarı ile mücadelesine devam etmektedir. İnanıyoruz ki önümüzdeki her günü çok iyi değerlendirerek, yıl sonunda Avrupa kupalarına katılma hedefimizi inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bu konuda bugüne kadar bize verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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