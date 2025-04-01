Hedef Antalya

Süper Lig'in flaş ekibi Samsunspor, sezonu üçüncü sırada tamamlamak için elinden geleni yapıyor. Ancak son haftalarda takım üzerindeki baskı hissedilir seviyeye gelmeye başladı. Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sadece küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u 3-2 yenebilen Karadeniz temsilcisi 5 puan toplayabildi. Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'a yenilen, F.Bahçe ile Göztepe'den de birer puan çıkartan kırmızı-beyazlılar, ortadaki 15 puanın sadece 5'ine erişebildi.

YILDIRIM SÖZ VERDİ

Duraklama dönemini geride bırakmak isteyen Samsunspor, bu hafta Antalyaspor'a konuk olmaya hazırlanıyor. Derbide Beşiktaş'ın kazanması ile rakibiyle arasındaki puan farkı maç fazlasıyla 4 puana inen kırmızı-beyazlılar, Antalya'yı devirerek G.Saray maçı öncesinde avantaj sağlamak istiyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sezonun üçüncü sırada tamamlanması halinde oyuncularına prim sözü verirken Antalya maçıyla birlikte yeni bir sayfa açılacak.