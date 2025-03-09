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Haberler Samsunspor Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 27. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Reeder Samsunspor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 15:54
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Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 27. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Reeder Samsunspor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

REEDER SAMSUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Reeder Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Yunus Emre, Zeki, Bola, Bennaser, Soner, Emre, Ntcham, Kingsley, Mouandilmadji

Adana Demirspor: Murat, Burhan, Tolga, Bünyamin, Abdulsamet, İzzet, Aksel, Tayfun, Maestro, Yusuf, Salih

REEDER SAMSUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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