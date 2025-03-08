Samsunspor hazır kıta

Samsunsporteknik direktörü Reis, Adana Demir maçını kazanmak istediklerini söyledi. Reis, "Ligde kalabilmeleri 'çok zor' diyebilirim bu saatten sonra ama sonuçta birçok oyuncu da kendini göstermeye çalışacaktır. Bu sebepten zor bir maç bizi bekliyor. Planımız bu maçı kazanmak. Çünkü kazanırsak yolumuza devam edeceğiz" dedi. Rakipleri karşısında çok daha agresif oyun sergilemeleri gerektiğini aktaran Reis, rakibin "puan ya da puanlarla ayrılabileceklerini düşünmesine bile şans vermeyeceklerini" kaydetti. Beşiktaş ile üçüncülük yarışı yaptıklarını belirten Alman hoca, "Çok iyi performans gösterdik şimdiye kadar ve Adana Demirspor karşısında da kesinlikle iyi bir performansla kazanmak istiyoruz" diye umut dağıttı.