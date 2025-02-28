Bize bağlı

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Göztepe'ye konuk olacak Samsunspor'da teknik direktör Reis, 3. sırayı korumak istediklerini söyledi. Reis, "Elbette her maçtan çıkarmamız gereken dersler olacaktır ve 2-0'dan 3-2 kaybettiğimiz Rize maçından da dersler olacaktır. Her zaman oyuncularıma söylediğim gibi kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Göztepe maçında da bunu göreceğiz. Ama eminim futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yapıp, puanları almaya çalışacaklardır" dedi.
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