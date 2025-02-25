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Haberler Samsunspor 1 puan bile bizi sarsar

1 puan bile bizi sarsar

Çaykur Rizespor'a 2-0'dan 3-2 kendi evinde yenilen Samsunspor, Avrupa yarışında ağır yara aldı. Bu mağlubiyetin beklenmediğini ve takımda şok etkisi yarattığını belirten başkan vekili Veysel Bilen, "Bu sonucu hak etmedik diyemeyeceğim çünkü ikinci yarı takım oyundan düştü. Ama evimizde mağlup olmanın üzüntüsü tabi ki bir başka oluyor. Bu yüzden haftaya Göztepe karşısında puan kaybı yaşamadan yolumuzda devam etmek istiyoruz. Aldığımız mağlubiyet sonrası 1 puan kaybı bile bizi sarsabilir" diye konuştu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 06:50
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1 puan bile bizi sarsar
Çaykur Rizespor'a 2-0'dan 3-2 kendi evinde yenilen Samsunspor, Avrupa yarışında ağır yara aldı. Bu mağlubiyetin beklenmediğini ve takımda şok etkisi yarattığını belirten başkan vekili Veysel Bilen, "Bu sonucu hak etmedik diyemeyeceğim çünkü ikinci yarı takım oyundan düştü. Ama evimizde mağlup olmanın üzüntüsü tabi ki bir başka oluyor. Bu yüzden haftaya Göztepe karşısında puan kaybı yaşamadan yolumuzda devam etmek istiyoruz. Aldığımız mağlubiyet sonrası 1 puan kaybı bile bizi sarsabilir" diye konuştu.
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