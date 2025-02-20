Reis: Kazanacağız

RİZE ÇOK İYİ

Karadeniz derbisinde Rizespor'u ağırlayacak 3. sıradaki Samsunspor, Avrupa hedefi için üç puana kilitlendi. Rakiplerinin çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan teknik direktör Reis, "Ataklara çok hızlı çıkıyorlar. Umarım biz de oyunumuzu sahaya yansıtırız. Rize'den daha agresif bir oyun sergilemeliyiz" dedi.

ÇALIŞACAĞIZ

Rekorların önemli olmadığını belirten Alman teknik adam, "Açıkçası kırdığımız rekorlar benim için önemli değil, performansımız çok önemlidir. Elbette ki üçüncülüğü savunmak çok zor olacaktır. Ligin sonunda ne pozisyonda oluruz bilmiyorum ama üçüncülüğü korumak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

TAKIMDA EN İYİ ŞEY AİLE OLMAMIZ

"Takımda en iyi şey aile olmamızdır. Belki en iyi kadroya sahip değiliz ama çok iyi niyetli oyunculara sahibiz. İyi performans göstermeye devam edersek, ligi çok iyi yerde bitireceğiz, buna inanıyorum."

SAMSUN'DA İKİ YILDIZ CEZALI

Samsunspor'da Karadeniz derbisi öncesinde iki önemli eksik var. Konyaspor deplasmanında galibiyeti getiren golü atan İngiliz sol bek Bola ve takımın 8 golle en skoreri olan Moundilmadji sarı kart cezalısı oldu.