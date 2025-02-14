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Haberler Samsunspor Türk futbolu adına üzücü

Türk futbolu adına üzücü

Thomas Reis, “Hakemlerle alakalı konuşmayı sevmiyorum. Sahadan çekilme olaylarının yaşanması Türk futbolu adına üzücü” dedi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Türk futbolu adına üzücü

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. G.Saray-Adana Demirspor maçına ilişkin sorulan soruya da yanıt veren Reis, şunları söyledi: "Hakemlerle alakalı konuşmayı sevmiyorum. Sahadan çekilme olaylarının yaşanması Türk futbolu adına üzücü bir durum. Biz tamamen kendi oyunumuz ve maçlarımıza odaklanmak istiyoruz. Umarım kalan maçlarımızda da iyi bir hakem yönetimi ile karşılaşırız." REİS şöyle devam etti: "Ligde ikinci mağlubiyetimizi Konyaspor'a karşı almıştık. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Hava toplarında ve kafa vuruşlarında etkili olan topçuları var. Savunmayı en iyi şekilde yapmamız gereken bir karşılaşma olacak. Son maçlarında şanssız bir mağlubiyet aldıklarını düşünüyorum. Bizim adımıza da zor geçecek bir maç olacak. Konyaspor maçında güzel performans gösterip, elimizden gelenin en iyisini yaparak, mutlu ayrılmak istiyoruz."

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