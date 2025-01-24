Reeder Samsunspor-Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 21. haftasında Reeder Samsunspor, Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

REEDER SAMSUNSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Yunus Emre, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Kingsley, Marius

Gaziantep FK: Burak, Arda, Mandouki, Viana, Sorescu, N'Diaye, Kozlowski, Daubin, Mustafa, Okereke, Boateng

REEDER SAMSUNSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Reeder Samsunspor-Gaziantep FK maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.