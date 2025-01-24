  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Samsunspor Reeder Samsunspor-Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Reeder Samsunspor-Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasının açılış maçında Reeder Samsunspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 20:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Reeder Samsunspor-Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 21. haftasında Reeder Samsunspor, Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

REEDER SAMSUNSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Yunus Emre, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Kingsley, Marius

Gaziantep FK: Burak, Arda, Mandouki, Viana, Sorescu, N'Diaye, Kozlowski, Daubin, Mustafa, Okereke, Boateng

REEDER SAMSUNSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Reeder Samsunspor-Gaziantep FK maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

G.Saray'da Sara müjdesi!
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Lyon maçı sonrası bileti kesildi
DİĞER
Tamer Karadağlı’nın ilk göz ağrısı büyüdü! 18 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı şimdi çok yetenekli bir piyanist! Hem yeteneği hem de güzelliğiyle hayran bıraktı
CANLI TAKİP | Kartalkaya'daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Otel sahibi tutuklandı
Carlos F.Bahçe ile ilk antrenmanında!
Talisca Al-Nassr'a veda etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor Başkanı'ndan açıklamalar Konyaspor Başkanı'ndan açıklamalar 20:23
G.Saray'da Sara müjdesi! G.Saray'da Sara müjdesi! 19:56
F.Bahçe'nin borcu açıklandı! F.Bahçe'nin borcu açıklandı! 18:54
Carlos F.Bahçe ile ilk antrenmanında! Carlos F.Bahçe ile ilk antrenmanında! 18:08
İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! 18:02
Beşiktaş'tan Olimpiyat Stadyumu açıklaması! Beşiktaş'tan Olimpiyat Stadyumu açıklaması! 16:39
Daha Eski
Trendyol 1. Lig'de 3 haftalık program açıklandı! Trendyol 1. Lig'de 3 haftalık program açıklandı! 16:31
UEFA'dan Kanichowsky’e kınama cezası UEFA'dan Kanichowsky’e kınama cezası 16:27
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki maçının stadyumu değişti Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki maçının stadyumu değişti 16:27
Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i 16:09
Dikeç ve Tarhan'dan altın madalya Dikeç ve Tarhan'dan altın madalya 16:09
Felipe Melo futbolu bıraktığını açıkladı Felipe Melo futbolu bıraktığını açıkladı 16:06