Samsunspor 20 Ocak 1989'da hayatını kaybedenleri andı

Samsunspor, 20 Ocak 1989'da yaşanan ve Türk futbol tarihine "kara gün" olarak geçen elim trafik kazasında hayatını kaybedenleri unutmadı. Kulüp, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir video ile teknik direktör Nuri Asan, otobüs şoförü Asım Özkan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve Emin Kar'ı andı.

1989 yılında Malatyaspor ile oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesinin otobüsü, Havza yakınlarında geçirdiği kaza sonucu büyük bir trajedi yaşamıştı. Kazanın ardından Türk futbolunda derin bir üzüntüye yol açan bu olay, her yıl düzenlenen anma etkinlikleriyle hatırlanıyor.