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Haberler Samsunspor Samsun'un ayak sesleri

Samsun'un ayak sesleri

Ligde 3. Samsunspor’da Başkan Yüksel Yıldırım, “Haydi büyük Samsunspor taraftarı, tek yürek, tek ses olalım ve duysun Avrupa yaklaşmakta olan Samsun’un ayak seslerini” diye umut dağıttı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Samsun'un ayak sesleri

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 36 puanla 3. sırada bulunan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kırmızı-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. 'Kümede kalma' parolası ile başlanan ligde, transfer yasağına rağmen teknik direktör Thomas Reis yönetiminde başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlılarda Başkan Yıldırım da Avrupa kupalarını işaret etti. Avrupa için hazır olduklarını vurgulayan Yıldırım, "O sene neden bu sene olmasın ki? Artık biz hazırız, ya siz? Artık biz inandık, ya siz? Siz de hazırsanız ve inandıysanız o zaman Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nu ve deplasman tribünlerini her maçta dolduralım. Haydi Büyük Samsunspor Taraftarı, tek yürek, tek ses olalım ve duysun Avrupa yaklaşmakta olan Samsun'un ayak seslerini" diye çağrıda bulundu. Başkan Yıldırım'ın paylaşımı kısa sürede büyük destek görürken, binlerce etkileşim aldı.

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