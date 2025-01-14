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Haberler Samsunspor Reeder Samsunspor Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Reeder Samsunspor Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 18:24
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Reeder Samsunspor Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile 18 Ocak Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, bir günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde basına kapalı olarak çalıştı.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı jokerli dar alan oyunla tamamladı.

Samsun ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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