Çok iyi konumdayız

Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, deplasmandaki Kayserispor maçı öncesinde umut dağıttı. Reis, "Zor bir mücadele olacak. Ligdeki pozisyonumuza bakarsak, çok iyi bir konumdayız. Kayserispor'un pozisyonu bizim kadar iyi değil. Onlar da ligde kalmak adına önemli bir maça çıkacak ve bizi yenmeye çalışacaklar. Umarım istediğini alan taraf biz oluruz" dedi. Trabzonspor maçı öncesinde tatilden geç geldikleri gerekçesiyle kadroya alınmayan Tait, Dimata, Ntcham ve Laura'nın durumlarıyla ilgili bilgi veren Alman teknik adam, "O karar, sadece Trabzonspor maçıyla alakalıydı. Kayserispor maçında yeteri kadar oynatabilecek oyuncum olacak. Bu da beni ziyadesi ile mutlu ediyor. Takımdaki hava çok iyi durumda. Son maçta da bunu gördük, takım etkilenmedi. Her oyuncum çok önemli. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu şekilde devam edersek sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitiririz" diye iddialı konuştu.

HAKEMLERDEN MEMNUNUZ

"Hakemlerle alakalı negatif konuşursam bu haksız olur, doğru olmaz. Onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapmak istiyorlar. 1-2 maçta hakemlerin vermiş olduğu kararlarla ilgili mutsuz olduğumu belirtmiştim. Sonuç olarak onlar da hata yapıyor, ben de hoca olarak hata yapıyorum. TFF'nin almış olduğu bir karar var. VAR'a yabancı hakem alınıyor. Şunlar belki daha çok yapılabilir; oyuna taçla başlarken ya da zaman öldürmeye hareketler yapıldığında hakemler bu durumlarda daha fazla uyarıda bulunabilir. Oyunun biraz daha çabuk başlamasına vesile olmuş olabilirler."