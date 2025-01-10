  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Samsunspor Çok iyi konumdayız

Çok iyi konumdayız

Samsunspor Teknik Direktörü Reis: Ligde çok iyi bir konumdayız. Kayseri’nin pozisyonu bizim kadar iyi değil. Umarım istediğimizi alırız

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çok iyi konumdayız

Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, deplasmandaki Kayserispor maçı öncesinde umut dağıttı. Reis, "Zor bir mücadele olacak. Ligdeki pozisyonumuza bakarsak, çok iyi bir konumdayız. Kayserispor'un pozisyonu bizim kadar iyi değil. Onlar da ligde kalmak adına önemli bir maça çıkacak ve bizi yenmeye çalışacaklar. Umarım istediğini alan taraf biz oluruz" dedi. Trabzonspor maçı öncesinde tatilden geç geldikleri gerekçesiyle kadroya alınmayan Tait, Dimata, Ntcham ve Laura'nın durumlarıyla ilgili bilgi veren Alman teknik adam, "O karar, sadece Trabzonspor maçıyla alakalıydı. Kayserispor maçında yeteri kadar oynatabilecek oyuncum olacak. Bu da beni ziyadesi ile mutlu ediyor. Takımdaki hava çok iyi durumda. Son maçta da bunu gördük, takım etkilenmedi. Her oyuncum çok önemli. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu şekilde devam edersek sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitiririz" diye iddialı konuştu.

HAKEMLERDEN MEMNUNUZ

"Hakemlerle alakalı negatif konuşursam bu haksız olur, doğru olmaz. Onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapmak istiyorlar. 1-2 maçta hakemlerin vermiş olduğu kararlarla ilgili mutsuz olduğumu belirtmiştim. Sonuç olarak onlar da hata yapıyor, ben de hoca olarak hata yapıyorum. TFF'nin almış olduğu bir karar var. VAR'a yabancı hakem alınıyor. Şunlar belki daha çok yapılabilir; oyuna taçla başlarken ya da zaman öldürmeye hareketler yapıldığında hakemler bu durumlarda daha fazla uyarıda bulunabilir. Oyunun biraz daha çabuk başlamasına vesile olmuş olabilirler."

G.Saray'a 1.97'lik dev forvet!
Ezeli rakiplerin Danso düellosu!
DİĞER
Bundesliga Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maç günü: BVB-Bayer Leverkusen maçı hangi gün, saat kaçta, nerede yayında?
Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım ve kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok
Mourinho'dan flaş transfer açıklaması!
G.Saray'dan N.Forest'ın teklifine ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! 01:25
Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! 01:25
Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! 01:25
G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! 01:25
F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! 01:25
F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! 01:24
Daha Eski
Icardi'nin yeni aşkı gündemde! Icardi'nin yeni aşkı gündemde! 01:24
G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı 01:24
Talisca kadroda yer almadı! Talisca kadroda yer almadı! 01:24
Napoli G.Saray'a bela oldu! Napoli G.Saray'a bela oldu! 01:24
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... 01:24
Konyaspor deplasmanda güldü! Konyaspor deplasmanda güldü! 01:24